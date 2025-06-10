Долар і євро подорожчали: НБУ встановив курси на 11 червня
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 11 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5566 гривень за 1 долар (+0,0647 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 47,5033 гривень за 1 євро (+0,1320 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс знизився на 2 копійки до 41,52-41,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,70 гривень.
Прогноз курсу
Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, Національний банк залишається основним продавцем валюти на ринку і все далі відкладає ослаблення курсу гривні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.