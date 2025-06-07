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Чого очікувати від курсу долара в середині червня: прогноз банкіра

Україна, Субота 07 червня 2025 08:15
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Чого очікувати від курсу долара в середині червня: прогноз банкіра Фото: Курс долара очікується на рівні 41,4-41,9 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

Наступного тижня на валютному ринку навряд чи можливі якісь системні зміни, які б могли змінити поточні тренди.

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

За його словами, НБУ, як і в попередні кілька тижнів, може застосувати механізм валютних інтервенцій, щоб збалансувати попит і пропозицію, при цьому вони не перевищать 800 млн доларів.

"На ринку діє режим "керованої гнучкості", що є базою для процесу курсових змін. Так, поточні (щоденні) курсові коливання можуть відбуватися, як вгору, так і вниз, а різниця між курсами буде на рівні статистичної похибки", - сказав він.

Як зазначив Лєсовий, подібна ситуація спостерігатиметься і на готівковому ринку.

Серед основних факторів, що можуть вплинути на поточну ситуацію, особливих змін також годі чекати. Експортні надходження хоч і можуть дещо скоротитися через завершення економічного безвізу з ЄС, проте наразі немає жодних підстав говорити про якийсь обвал експорту, сказав банкір.

"Тобто поповнення міжнародних резервів триватиме і надалі, але, можливо, трохи в менших обсягах, які не становитимуть загрози для економіки", - вважає Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (9-15 червня) будуть такими:

  • Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/долар (на готівковому ринку).
  • Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, посеред червня ситуація на валютному ринку відповідатиме поточним трендам: без ухилів в бік суттєвих курсових змін. Мінливість курсів - передбачувана, однак такі зміни будуть мінімальними", - констатував Лєсовий.

Нагадаємо, минулого тижня курс долара впав з 41,52 до 41,40 грн/долар. Курс опустився до мінімуму з 22 квітня. Курс євро зріс з 47,07 грн/євро до 47,27 грн/євро.

За даними НБУ, ситуація на валютному ринку змінилися за останні два місяці. Чистий попит на валюту з боку населення знизився (до близько 0,2 млрд доларів у квітні і травні порівняно з 1,5 млрд доларів у січні) завдяки збільшенню інтересу до гривневих інструментів і помірним двостороннім коливанням обмінного курсу.

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