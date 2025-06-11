Скільки коштують долар і євро: свіжі курси в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта продовжує дорожчати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 11 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,70 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 47,80 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро по 47,00 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,57 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Офіційний курс на 11 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5566 гривень за 1 долар (+0,0647 грн).
Офіційний курс євро складе 47,5033 гривень за 1 євро (+0,1320 грн).
Прогноз курсу
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, в середині червня ситуація на валютному ринку буде відповідати поточним трендам: без ухилів у бік істотних курсових змін.
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