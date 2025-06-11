Скільки коштують долар і євро: свіжі курси в обмінниках

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 11 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5566 гривень за 1 долар (+0,0647 грн).

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,57 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро по 47,00 гривень.

Станом на ранок 11 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,70 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 47,80 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, в середині червня ситуація на валютному ринку буде відповідати поточним трендам: без ухилів у бік істотних курсових змін.

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