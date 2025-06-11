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Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменниках

Украина, Среда 11 июня 2025 10:01
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Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменниках Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта продолжает дорожать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 июня средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,70 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 47,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 11 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5566 гривен за 1 доллар (+0,0647 грн).

Официальный курс евро составит 47,5033 гривен за 1 евро (+0,1320 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, в середине июня ситуация на валютном рынке будет соответствовать текущим трендам: без уклонов в сторону существенных курсовых изменений.

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