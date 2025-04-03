Скільки коштують долар і євро: свіжі курси в обмінниках

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 3 квітня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,50 гривень, курс євро зріс на 40 копійок до 45,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 44,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,32-41,35 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає шостий день поспіль.

Офіційний курс на 3 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3162 гривень за 1 долар (-0,0568 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,6339 гривень за 1 євро (+0,0255 грн).

Мита Трампа

Зростання курсу євро пов'язане з падінням долара після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про масштабні мита.

На світових ринках спостерігається падіння, а курс євро зріс на 0,6% до 1,0912 до долара.