Скільки коштують долар і євро: свіжі курси в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України припинив зниження. Єдина європейська валюта різко подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 3 квітня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,50 гривень, курс євро зріс на 40 копійок до 45,40 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 44,70 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,32-41,35 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає шостий день поспіль.
Офіційний курс на 3 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3162 гривень за 1 долар (-0,0568 грн).
Офіційний курс євро становитиме 44,6339 гривень за 1 євро (+0,0255 грн).
Мита Трампа
Зростання курсу євро пов'язане з падінням долара після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про масштабні мита.
На світових ринках спостерігається падіння, а курс євро зріс на 0,6% до 1,0912 до долара.