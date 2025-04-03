Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 апреля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривен, курс евро вырос на 40 копеек до 45,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,32-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет шестой день подряд.

Официальный курс на 3 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3162 гривен за 1 доллар (-0,0568 грн).

Официальный курс евро составит 44,6339 гривен за 1 евро (+0,0255 грн).

Пошлины Трампа

Рос курса евро связан с падение доллара поле того, как президент США Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах.

На мировых рынках наблюдается падение, а курс евро вырос на 0,6% до 1,0912 к доллару.