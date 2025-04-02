ua en ru
Ср, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

НБУ знижує курс долара шостий день поспіль

Україна, Середа 02 квітня 2025 15:31
UA EN RU
НБУ знижує курс долара шостий день поспіль Фото: курс долара впав на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає шостий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3162 гривень за 1 долар (-0,0568 грн).
НБУ знижує курс долара шостий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,6339 гривень за 1 євро (+0,0255 грн).
НБУ знижує курс долара шостий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,32-41,35 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ знижує курс долара шостий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,50 гривень.

Ситуація на ринку

Згідно з даними НБУ, структурний дефіцит валюти скоротився в березні. НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,608 млрд доларів, що на 14,8% менше, ніж у лютому.

НБУ скорочує продажі третій місяць поспіль, а з початку року НБУ продав на міжбанку 9,416 млрд доларів.

За прогнозом МВФ, зовнішнє фінансування становитиме 39,8 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Чи є перемир'я? Що говорять про припинення вогню у Трампа, Зеленського та Путіна
Чи є перемир'я? Що говорять про припинення вогню у Трампа, Зеленського та Путіна
DAILY
Кястутіс Будріс, МЗС Литви: Поки Путін при владі, РФ хотітиме підкорити сусідні країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Кястутіс Будріс, МЗС Литви: Поки Путін при владі, РФ хотітиме підкорити сусідні країни