Скільки коштують долар і євро на початку тижня: свіжі курси в обмінниках

Вимоги МВФ і позиція НБУ

За інформацією Bloomberg, МВФ тисне на Україну з вимогою девальвувати гривню. МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації як кроку, що може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету, номінованих у місцевій валюті.

Однак НБУ виступає проти, посилаючись на ризики для інфляції та суспільних настроїв.