Скільки коштують долар і євро на початку тижня: обмінники оновили курси

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 28 липня середній курс продажу не змінився - 41,95 гривень, курс євро знизився на 5 копійок до 49,35 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,35 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,77-41,80 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.
Офіційний курс на 28 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7824 гривень за 1 долар (+0,0086 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,9815 гривень за 1 євро (-0,1194 грн).
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, цього тижня очікується відносно стабільний курс долара.
"Загалом можна припустити, що на 1 серпня офіційний курс долара коливатиметься в межах 41,8-42,1 гривень", - сказав він і нагадав, що на 1 січня курс був 42,02 грн/долар.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.