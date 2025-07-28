Скільки коштують долар і євро на початку тижня: обмінники оновили курси

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, цього тижня очікується відносно стабільний курс долара.

"Загалом можна припустити, що на 1 серпня офіційний курс долара коливатиметься в межах 41,8-42,1 гривень", - сказав він і нагадав, що на 1 січня курс був 42,02 грн/долар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.