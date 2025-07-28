Сколько стоят доллар и евро в начале недели: обменники обновили курсы

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен ниже 42 гривен. Единая европейская валюта немного подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 28 июля средний курс продажи не изменился - 41,95 гривен, курс евро снизился на 5 копеек до 49,35 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,35 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.
Официальный курс на 28 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7824 гривен за 1 доллар (+0,0086 грн).
Официальный курс евро составит 48,9815 гривен за 1 евро (-0,1194 грн).
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, на этой неделе ожидается относительно стабильный курс доллара.
"В целом можно предположить, что на 1 августа официальный курс доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,1 гривен", - сказал он и напомнил, что на 1 января курс был 42,02 грн/доллар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.