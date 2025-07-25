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НБУ підвищив курс долара і опустив курс євро нижче 49 гривень

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 15:30
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НБУ підвищив курс долара і опустив курс євро нижче 49 гривень Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7824 гривень за 1 долар (+0,0086 грн).
НБУ підвищив курс долара і опустив курс євро нижче 49 гривень

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,9815 гривень за 1 євро (-0,1194 грн).
НБУ підвищив курс долара і опустив курс євро нижче 49 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ підвищив курс долара і опустив курс євро нижче 49 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,95 гривень, курс євро - 49,40 гривень.

Прогноз курсу

Аналітики неурядових організацій очікують помірного зростання курсу долара.

Медіанне значення прогнозів експертів становить 42,1 грн/долар у середньому за 2025 рік і 43,2 грн/долар на кінець року. Таким чином курс зросте лише на 3%.

На 2026 рік експерти очікують курс 44,1 грн/долар у середньому за рік і 45,4 грн/долар на кінець року.

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