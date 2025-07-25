НБУ підвищив курс долара і опустив курс євро нижче 49 гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 28 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7824 гривень за 1 долар (+0,0086 грн).

Прогноз курсу

Аналітики неурядових організацій очікують помірного зростання курсу долара.

Медіанне значення прогнозів експертів становить 42,1 грн/долар у середньому за 2025 рік і 43,2 грн/долар на кінець року. Таким чином курс зросте лише на 3%.

На 2026 рік експерти очікують курс 44,1 грн/долар у середньому за рік і 45,4 грн/долар на кінець року.

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