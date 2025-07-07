Скільки коштують долар і євро на початку тижня: обмінні пункти оновили курси

Коментар НБУ

Як зазначили в НБУ, у червні чистий попит на валюту в Україні майже не змінився, чому сприяла невизначеність щодо позицій долара як світової резервної валюти.

Курсові курсові коливання були помірними та двосторонніми: середній офіційний курс гривні до долара незначно послабився (на 0,1%), а різниця з готівковим не перевищувала 0,3%.

Водночас середній курс до євро впав на 2,1% під впливом динаміки валютної пари EUR/USD,

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