Скільки коштують долар і євро на початку тижня: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 19 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 46,80 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 46,00 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,51-41,55 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.
Офіційний курс на 19 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4983 гривень за 1 долар (+0,0274 грн).
Офіційний курс євро становитиме 46,449 гривень за 1 євро (+0,0659 грн).
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, поточний тиждень на валютному ринку обіцяє пройти без особливих сюрпризів.
За його словами, коливання курсів долара і євро відбуватимуться в старому коридорі - 41,4-41,8 грн/долар і 45,5-47 грн/євро.
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