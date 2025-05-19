Скільки коштують долар і євро на початку тижня: свіжі курси в обмінниках

Станом на ранок 19 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 46,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 46,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,51-41,55 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.

Офіційний курс на 19 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4983 гривень за 1 долар (+0,0274 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,449 гривень за 1 євро (+0,0659 грн).