НБУ підвищив курс долара на 19 травня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 41,52-41,56 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 19 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4983 гривень за 1 долар (+0,0274 грн).

Прогноз курсу

З початку місяця курс долара практично не змінився - 42,56 грн/долар наприкінці квітня. Курс нижчий, ніж наприкінці 2024 року - 42,03 грн/долар.

Аналітики чекають девальвації гривні в другій половині року, коли НБУ послабить боротьбу з інфляцією. Однак вона буде помірною - до 43-44 гривень.

МВФ прогнозує середньорічний курс у 2025 році на рівні 42,5 грн/долар.

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