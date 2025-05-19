Сколько стоят доллар и евро в начале недели: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 19 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 46,80 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,00 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,51-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.
Официальный курс на 19 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4983 гривен за 1 доллар (+0,0274 грн).
Официальный курс евро составит 46,449 гривен за 1 евро (+0,0659 грн).
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, текущая неделя на валютном рынке обещает пройти без особых сюрпризов.
По его словам, колебания курсов доллара и евро будут происходить в старом коридоре - 41,4-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро.
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