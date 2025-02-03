Скільки коштують долар і євро на початку лютого: обмінники виставили нові курси

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 3 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,90 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 43,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 43,15 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,65-41,69 грн/долар (купівля-продаж) - на 2 копійки нижчий порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 3 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7263 гривень за 1 долар (-0,0979 грн).

Курс долара впав до мінімуму з середини грудня. Нижчим курс був тільки 16 грудня 2024 року - 41,607 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,3244 гривень за 1 євро (-0,1853 грн).

Ситуація на ринку

Національний банк України в січні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,750 млрд доларів, що на 29% менше, ніж у грудні минулого року.

Однак обсяг продажу валюти в січні залишався досить високим порівняно з 2024 роком.

Попит на валюту впав у другій половині місяця, що спричинило зниження курсу долара до рівнів середини грудня.