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Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця

Україна, П'ятниця 31 січня 2025 15:58
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Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7263 гривень за 1 долар (-0,0979 грн).

Курс долара впав до мінімуму з середини грудня. Нижчим курс був тільки 16 грудня 2024 року - 41,607 грн/долар.
Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,3244 гривень за 1 євро (-0,1853 грн).
Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,66-41,71 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 42,10 гривень.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, попит на валюту в Україні у 2025 році залишиться значним. Однак великий обсяг міжнародної допомоги (38,4 млрд доларів) дасть можливість НБУ покривати структурний дефіцит валюти в приватному секторі та згладжувати надмірні курсові коливання.

Стійкість валютного ринку залишатиметься важливим елементом збереження керованості очікувань економічних агентів та повернення інфляції до цілі 5%, йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

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