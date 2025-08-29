Скільки коштують долар і євро в останній робочий день літа: курси валют в обмінниках

Курс долара в серпні

НБУ знизив курс долара в серпні. Офіційний курс за серпень впав на 50 копійок до 41,26 грн/долар.

За останній рік курс долара практично не змінився. Курс НБУ на 31 серпня 2024 року становив 41,19 грн/долар.

Аналітики очікують традиційного зростання курсу долара восени. Однак воно може бути не настільки значним, як очікувалося раніше. На початку року більшість експертів чекали зростання курсу до 45 грн/долар. Зараз прогнози змістилися в діапазон 42,5-43,5 грн/долар.