Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси валют
Курс долара в обмінних пунктах України перебуває нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта коштує дорожче 49 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 23 липня середній курс продажу не змінився - 41,90 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 49,20 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 48,20 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,72-41,75 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.
Офіційний курс на 23 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7653 гривень за 1 долар (-0,0541 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,8654 гривень за 1 євро (+0,0747 грн).
Роль долара
Як наголошується в доповіді МВФ, визначальною рисою міжнародної валютної системи залишається домінування долара впродовж 80 років, незважаючи на радикальні зміни у світовій політиці та економіці.
Долар продовжує відігравати ключову роль завдяки своїй універсальності в міжнародній торгівлі та фінансах, використанню як орієнтира для курсової стабільності та накопичень резервів, а також високій ліквідності та безпеці американських казначейських паперів. Це сприяє стійкому попиту на доларові активи в усьому світі.
Однак зростання напруженості в торгівлі, зростання державного боргу США та послаблення доларового привілею можуть змусити інвесторів переглянути свої позиції.
Уже спостерігається зростання попиту на хеджування доларових ризиків і зниження курсу долара на 8% із січня, що стало найбільшим піврічним падінням із 1973 року, зазначає МВФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.