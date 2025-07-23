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Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют

Украина, Среда 23 июля 2025 10:00
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Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины находится ниже 42 гривен. Единая европейская валюта стоит дороже 49 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 июля средний курс продажи не изменился - 41,90 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 49,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 48,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,72-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Официальный курс на 23 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7653 гривен за 1 доллар (-0,0541 грн).

Официальный курс евро составит 48,8654 гривен за 1 евро (+0,0747 грн).

Роль доллара

Как отмечается в докладе МВФ, определяющей чертой международной валютной системы остается доминирование доллара на протяжении 80 лет, несмотря на радикальные перемены в мировой политике и экономике.

Доллар продолжает играть ключевую роль благодаря своей универсальности в международной торговле и финансах, использованию в качестве ориентира для курсовой стабильности и накоплений резервов, а также высокой ликвидности и безопасности американских казначейских бумаг. Это способствует устойчивому спросу на долларовые активы во всем мире.

Однако рост напряженности в торговле, рост государственного долга США и ослабление долларовой привилегии могут заставить инвесторов пересмотреть свои позиции.

Уже наблюдается рост спроса на хеджирование долларовых рисков и снижение курса доллара на 8% с января, что стало крупнейшим полугодовым падением с 1973 года, отмечает МВФ.

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