Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси

Курс долар-євро

Долар зріс до кошика основних світових валют до максимуму за місяць. Євро впав до тритижневого мінімуму 1,1616 долара.

Причиною стало зростання інфляції в США. Імпортні товари подорожчали в червні через тарифи Дональда Трампа. Це означає, що ставка ФРС залишатиметься високою довше і долар збереже свою привабливість.

Курс євро в Україні залежить тільки від коливань на світових ринках пари долар-євро. На початку липня курс сягав 1,181. Через це курс в обмінниках наблизився до 50 гривень. Зараз курс євро поступово знижується.

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