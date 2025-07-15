ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ знизив курси долара та євро

Україна, Вівторок 15 липня 2025 15:45
UA EN RU
НБУ знизив курси долара та євро Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8211 гривень за 1 долар (-0,0144 грн).
НБУ знизив курси долара та євро

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,8031 гривень за 1 євро (-0,0942 грн).
НБУ знизив курси долара та євро

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 41,77-41,80 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ знизив курси долара та євро

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс до 42,00 гривень, курс євро не змінився - 49,25 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ найближчим часом зберігатиме курс біля рівня 41,8 грн/долар.

Вони вважають, що НБУ почувається комфортно з поточним курсом і обсягом інтервенцій на міжбанку, який дещо перевищує середньотижневий рівень за час повномасштабної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї