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Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси

Україна, Середа 16 липня 2025 10:00
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Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався на рівні 42 гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 16 липня середній курс продажу долара не змінився - 42,00 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,15 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,78-41,81 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 16 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8211 гривень за 1 долар (-0,0144 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,8031 гривень за 1 євро (-0,0942 грн).

Курс долар-євро

Долар зріс щодо кошика основних світових валют до максимуму за місяць. Євро впав до тритижневого мінімуму 1,1616 долара.

Причиною стало зростання інфляції в США. Імпортні товари подорожчали в червні через тарифи Дональда Трампа. Це означає, що ставка ФРС залишатиметься високою довше і долар збереже свою привабливість.

Курс євро в Україні залежить тільки від коливань на світових ринках пари долар-євро. На початку липня курс сягав 1,181. Через це курс в обмінниках наблизився до 50 гривень. Зараз курс євро поступово знижується.

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