Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 16 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8211 гривень за 1 долар (-0,0144 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,78-41,81 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,15 гривень.

Станом на ранок 16 липня середній курс продажу долара не змінився - 42,00 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,15 гривень.

Курс долар-євро

Долар зріс щодо кошика основних світових валют до максимуму за місяць. Євро впав до тритижневого мінімуму 1,1616 долара.

Причиною стало зростання інфляції в США. Імпортні товари подорожчали в червні через тарифи Дональда Трампа. Це означає, що ставка ФРС залишатиметься високою довше і долар збереже свою привабливість.

Курс євро в Україні залежить тільки від коливань на світових ринках пари долар-євро. На початку липня курс сягав 1,181. Через це курс в обмінниках наблизився до 50 гривень. Зараз курс євро поступово знижується.

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