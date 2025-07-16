Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался на уровне 42 гривны. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 июля средний курс продажи доллара не изменился - 42,00 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,15 гривен. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,15 гривен. На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,78-41,81 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день. Официальный курс Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела. Официальный курс на 16 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8211 гривен за 1 доллар (-0,0144 грн). Официальный курс евро составит 48,8031 гривен за 1 евро (-0,0942 грн).