Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы
Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался на уровне 42 гривны. Единая европейская валюта подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 16 июля средний курс продажи доллара не изменился - 42,00 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,15 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,15 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,78-41,81 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Официальный курс на 16 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8211 гривен за 1 доллар (-0,0144 грн).
Официальный курс евро составит 48,8031 гривен за 1 евро (-0,0942 грн).
Курс доллар-евро
Доллар вырос по отношению к корзине основных мировых валют до максимума за месяц. Евро упал до трехнедельного минимума 1,1616 доллара.
Причиной стал рост инфляции в США. Импортные товары подорожали в июне из-за тарифов Дональда Трампа. Это означает, что ставка ФРС будет оставаться высокой дольше и доллар сохранит свою привлекательность.
Курс евро в Украине зависит только от колебаний на мировых рынках пары доллар-евро. В начале июля курс достигал 1,181. Из-за этого курс в обменниках приблизился к 50 гривнам. Сейчас курс евро постепенно снижается.
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