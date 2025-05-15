Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 15 травня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,75 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 47,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 46,20 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,47-41,50 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс єдиної європейської валюти зріс на 50 копійок.

Офіційний курс на 15 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5376 гривень за 1 долар (+0,0372 грн).

Офіційний курс євро складе 46,5886 гривень за 1 євро (+0,4962 грн).

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital очікують, що НБУ повернеться до контрольованого і поступового ослаблення гривні в другому півріччі, коли темпи інфляції почнуть знижуватися.

Однак через збільшення обсягів фінансової допомоги прогноз курсу поліпшено з 45 до 44 грн/долар на кінець

Надалі динаміка курсу залежатиме від обсягів зовнішнього фінансування та потоків приватного капіталу.