Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси валют

Станом на ранок 13 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 45,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро - по 44,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,56 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 13 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5076 гривень за 1 долар (+0,0952 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,1644 гривень за 1 євро (-0,0497 грн).

Курс долара в березні

НБУ знижував курс долара з початку березня, оскільки ситуація на ринку змінилася і структурний дефіцит валюти скоротився. Офіційний курс на 10 березня впав до мінімуму з середини жовтня - 41,21 грн/долар.

Однак цього тижня курс долара знову пішов угору. Долар дорожчає на міжбанку і на готівковому ринку, де він зріс на 40 копійок.