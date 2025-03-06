НБУ пояснив падіння курс долара останнім часом

Курс долара до гривні знижується останнім часом через сезонне збільшення пропозиції валюти та зменшення попиту. НБУ під час війни продовжує бути активним учасником ринку.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрі Гелетій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

Як зазначив Гелетій, в умовах війни в Україні існує структурний дефіцит валюти в приватному секторі, який покриває НБУ. Водночас в державному секторі - профіцит валюти.

"У грудні був значний фіскальний імпульс, його дію ми спостерігали в першій половині січня. За результатами січня середньоденний обсяг наших інтервенцій становив 163 млн доларів", - сказав він.

За його словами, вже у першій декаді лютого ситуація покращилася, розширилася пропозиція. "Тим не менше, з урахування видатків державного сектору, потреби державного сектору в імпорті товарів обсяг наших інтервенцій у другій половині розширився, і ми вийшли на показник за результатами лютого в обсязі 153 млн доларів", - розповів Гелетій.

Наразі, з урахування сезонного чинника, перш за все, спостерігається розширення пропозиції валюти для сплати, в лютому - квартальних, зараз - річних податків. "Також з урахування аграрного циклу ми бачимо розширення пропозиції, зменшення попиту, і відповідно це відображається в зміцненні гривні", - сказав він.

Попит також зменшився з боку населення. Якщо в січні він становив близько 56 млн доларів за день, зараз це 42 млн доларів. Попит був великий наприкінці минулого року та на початку цього через високі видатки з бюджету та відповідні курсові очікування, повідомив представник НБУ.

"Зараз ситуація вирівнялася, спред між офіційним і готівковим курсом не перевищує 0,5%, у певні дні він був на рівні 0,1%", - розповів заступник голови НБУ.

Гелетій також повідомив, задовільна ситуація з рівнем торгів на міжбанку без участі НБУ - на рівні 48%

"Наш підхід незмінний - це активна участь, в поточних умовах війни ми важливий учасник, і ми надалі будемо згладжувати цей структурний дефіцит, який існує в приватному секторі", - сказав він.