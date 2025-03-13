Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 13 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 45,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 44,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 13 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5076 гривен за 1 доллар (+0,0952 грн).

Официальный курс евро составит 45,1644 гривен за 1 евро (-0,0497 грн).

Курс доллара в марте

НБУ снижал курс доллара с начала марта, поскольку ситуация на рынке изменилась и структурный дефицит валюты сократился. Официальный курс на 10 марта упал до минимума с середины октября - 41,21 грн/доллар.

Однако на этой неделе курс доллара снова пошел вверх. Доллар дорожает на межбанке и на наличном рынке, где он вырос на 40 копеек.