Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Долар дешевшає слідом за падінням на міжабанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 7 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 43,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 42,90 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,44-41,47 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму майже за два місяці.

Офіційний курс на 7 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4897 гривень за 1 долар (-0,1687 грн).

Це мінімальний рівень з 9 грудня 2024 року (41,4446 грн/долар).

Офіційний курс євро становитиме 42,9792 гривень за 1 євро (-0,4289 грн).

На міжбанку сьогодні курс упав на 16 копійок до 41,44-41,47 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, станом на 1 січня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 392 млрд гривень. Більше третини вкладів (35,4%) були в доларах і євро.

За рік сума зросла на 157 млрд гривень (12,7%) за інфляції в 12%. У гривнях вклади зросли на 13%, у валюті на 12,4%.

За даними НБУ, у грудні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становлять 10,3% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,1% річних. Однак за 2024 рік курс долара зріс на 10,7%.