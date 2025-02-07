Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Доллар дешевеет вслед за падением на межабанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 43,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 42,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,44-41,47 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума почти за два месяца.

Официальный курс на 7 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,4897 гривен за 1 доллар (-0,1687 грн).

Это минимальный уровень с 9 декабря 2024 года (41,4446 грн/доллар).

Официальный курс евро составит 42,9792 гривен за 1 евро (-0,4289 грн).

На межбанке сегодня курс упал на 16 копеек до 41,44-41,47 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2025 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 392 млрд гривен. Более трети вкладов (35,4%) были в долларах и евро.

За год сума выросла на 157 млрд гривен (12,7%) при инфляции в 12%. В гривнах вклады выросли на 13%, в валюте на 12,4%.

По данным НБУ, в декабре средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составляют 10,3% годовых. По валютным депозитам банки предлагают всего 1,1% годовых. Однако за 2024 год курс доллара вырос на 10,7%.