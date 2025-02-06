НБУ різко знизив курс долара

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму майже за два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 7 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4897 гривень за 1 долар (-0,1687 грн).

Це мінімальний рівень з 9 грудня 2024 року (41,4446 грн/долар).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 42,9792 гривень за 1 євро (-0,4289 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 16 копійок до 41,44-41,47 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,80 гривень.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в банках України в січні 2025 року зріс на 1,2% до 42,56 гривень. За рік долар подорожчав на 10,3%.

За останні три роки (з січня 2022 року) курс зріс на 51,3%.