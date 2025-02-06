НБУ різко знизив курс долара
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму майже за два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 7 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4897 гривень за 1 долар (-0,1687 грн).
Це мінімальний рівень з 9 грудня 2024 року (41,4446 грн/долар).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 42,9792 гривень за 1 євро (-0,4289 грн).
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На міжбанку сьогодні курс упав на 16 копійок до 41,44-41,47 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,80 гривень.
Ситуація на ринку
За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в банках України в січні 2025 року зріс на 1,2% до 42,56 гривень. За рік долар подорожчав на 10,3%.
За останні три роки (з січня 2022 року) курс зріс на 51,3%.