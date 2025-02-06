Де українці зберігають гроші та в якій валюті: рейтинг банків на початок 2025 року

Станом на 1 січня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 392 млрд гривень. Більше третини вкладів (35,4%) були в доларах і євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

За рік сума зросла на 157 млрд гривень (12,7%) за інфляції в 12%. У гривнях вклади зросли на 13%, у валюті на 12,4%.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, у державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 523,6 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк - 13,0 млн вкладників, сума - 215,3 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк - 9,2 млн вкладників, сума - 108,0 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - кількість вкладників - 3,3 млн, сума - 80,8 млрд гривень і Укрсиббанк - кількість вкладників - 2,3 млн, сума - 64,5 млрд гривень.



Ставки і валюта вкладів

За даними НБУ, на 1 січня 2025 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,8 млн вкладів громадян і ФОПів.

Більшість вкладів була в національній валюті: 59,2 млн вкладів на 899,5 млрд гривень. У валюті було 10,3 млн вкладів на суму 492,7 млрд гривень.

За даними НБУ, у грудні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становлять 10,3% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,1% річних. Однак за 2024 рік курс долара зріс на 10,7%.

Інфляція вже досягла 12%, і прибутковість банківських вкладів перестала покривати зростання цін.