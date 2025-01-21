Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси валют

Станом на ранок 21 січня середній курс продажу долара в Україні не змінився до 42,65 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,15 гривень, євро по 43,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,17-42,20 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.

Офіційний курс на 21 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1551 гривень за 1 долар (+0,0294 грн).

Офіційний курс євро складе 43,4998 гривень за 1 євро (+0,1314 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики компанії ICU, НБУ продовжив витрачати великі обсяги валюти з резервів, прагнучи заспокоїти ринок і посприяти стабілізації курсу гривні.

Великий обсяг інтервенцій навіть за незначного зменшення попиту на валюту не тільки стабілізував ситуацію на валютному ринку, а й навіть зміцнив курс гривні минулого тижня. Стабілізація курсу має сприяти збільшенню пропозиції валюти на ринку від експортерів і зменшенню потреби в інтервенціях НБУ.

"Ми зберігаємо очікування, що офіційний курс гривні в січні не перетне рівень 42,5 грн/долар, однак рухатиметься невеликими кроками до орієнтовно 46 грн/долар наприкінці року", - йдеться в щотижневому огляді компанії.