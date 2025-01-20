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Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів

Україна, Понеділок 20 січня 2025 15:32
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Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів Фото: курс долара зріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1551 гривень за 1 долар (+0,0294 грн).

Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,4998 гривень за 1 євро (+0,1314 грн).

Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 42,17-42,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився 42,65 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, в середині січня ситуація на валютному ринку може мати ознаки напруженості.

Водночас вона навряд чи виллється в активні курсові зміни, а офіційний курс коливатиметься в межах 42-42,5 грн/долар.

Банкір не виключає емоційної активності на готівковому ринку у зв'язку з невідомими першими кроками Дональда Трампа на посаді президента США щодо України.

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