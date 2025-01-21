Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 21 января средний курс продажи доллара в Украине не изменился до 42,65 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 44,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,15 гривен, евро по 43,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,17-42,20 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 21 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1551 гривен за 1 доллар (+0,0294 грн).

Официальный курс евро составит 43,4998 гривен за 1 евро (+0,1314 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики компании ICU, НБУ продолжил тратить большие объемы валюты из резервов, стремясь успокоить рынок и поспособствовать стабилизации курса гривны.

Большой объем интервенций даже при незначительном уменьшении спроса на валюту не только стабилизировал ситуацию на валютном рынке, но даже укрепил курс гривны на прошлой неделе. Стабилизация курса должна способствовать увеличению предложения валюты на рынке от экспортеров и уменьшению потребности в интервенциях НБУ.

"Мы сохраняем ожидание, что официальный курс гривны в январе не пересечет уровень 42,5 грн/доллар, однако будет двигаться небольшими шагами к ориентировочно 46 грн/доллар в конце года", - говорится в еженедельном обзоре компании.