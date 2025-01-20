Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси на початку тижня

Станом на ранок 20 січня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 42,65 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 44,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,15 гривень, євро по 43,40 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,11-42,14 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 20 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1257 гривень за 1 долар (-0,0472 грн).

Курс євро становитиме 43,3684 гривень за 1 євро (+0,0484 грн).

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить, попит на валюту зберігся на початку 2025 року. Національний банк вирішив знизити курс долара, незважаючи на високий структурний дефіцит валюти.

НБУ протягом тижня 13-17 січня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,015 млрд доларів. Це лише трохи менше, ніж протягом попереднього тижня - 1,039 млн доларів.

Курс долара протягом минулого тижня трохи знизився як на міжбанку, так і на готівковому ринку. У підсумку офіційний курс НБУ знизився після історичного максимуму (42,28 грн/долар на 13 січня) до 42,12 грн/долар на 20 січня.