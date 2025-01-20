Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси на початку тижня

Курс долара в обмінних пунктах України призупинив зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 20 січня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 42,65 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 44,10 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,15 гривень, євро по 43,40 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,11-42,14 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.
Офіційний курс на 20 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1257 гривень за 1 долар (-0,0472 грн).
Курс євро становитиме 43,3684 гривень за 1 євро (+0,0484 грн).
Статистика НБУ свідчить, попит на валюту зберігся на початку 2025 року. Національний банк вирішив знизити курс долара, незважаючи на високий структурний дефіцит валюти.
НБУ протягом тижня 13-17 січня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,015 млрд доларів. Це лише трохи менше, ніж протягом попереднього тижня - 1,039 млн доларів.
Курс долара протягом минулого тижня трохи знизився як на міжбанку, так і на готівковому ринку. У підсумку офіційний курс НБУ знизився після історичного максимуму (42,28 грн/долар на 13 січня) до 42,12 грн/долар на 20 січня.