НБУ за тиждень продав понад 1 млрд доларів для підтримки гривні

Попит на валюту зберігся на початку 2025 року. Національний банк вирішив знизити курс долара, незважаючи на високий структурний дефіцит валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

НБУ протягом тижня 13-17 січня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,015 млрд доларів.

Це лише трохи менше, ніж протягом попереднього тижня - 1,039 млн доларів.

Попит на валюту

Попит на валюту різко зріс у грудні, і НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії.

Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів. Однак обсяг міжнародної допомоги Україні за 2024 рік становив 41,7 млрд доларів, що перекрило інтервенції на міжбанку.

Крім того, на початку року Україна вже отримала 3 млрд євро від ЄС за рахунок заморожених російських активів.

Курс долара

Нагадаємо, курс долара протягом останнього тижня трохи знизився як на міжбанку, так і на готівковому ринку. У підсумку офіційний курс НБУ знизився після історичного максимуму (42,28 грн/долар на 13 січня) до 42,12 грн/долар на 20 січня. На готівковому ринку курс перебуває на рівні близько 42,60 грн/долар.

Коментар НБУ

Як зазначив у колонці для РБК-Україна директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, у НБУ є достатньо ресурсів для збереження стійкості валютного ринку.

За словами, обсяг міжнародних резервів досяг рекордного рівня за підсумками 2024 року, перевищивши 43,7 млрд доларів. Резерви й надалі поповнюватимуться міжнародною допомогою, невизначеність щодо якої на 2025 рік суттєво зменшилася.

Лепушинський заявив, що коливання курсу долара будуть помірними.