Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы в начале недели

По состоянию на утро 20 января средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 42,65 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 44,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,15 гривен, евро по 43,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,11-42,14 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 20 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1257 гривен за 1 доллар (-0,0472 грн).

Курс евро составит 43,3684 гривен за 1 евро (+0,0484 грн).

Ситуация на рынке

Статистика НБУ свидетельствует, спрос на валюту сохранился в начале 2025 года. Национальный банк решил снизить курс доллара, несмотря на высокий структурный дефицит валюты.

НБУ в течение недели 13-17 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 1,015 млрд долларов. Это лишь немногим меньше, чем в течение предыдущей недели - 1,039 млн долларов.

Курс доллара в течение прошлой недели немного снизился как на межбанке, так и на наличном рынке. В итоге официальный курс НБУ снизился после исторического максимума (42,28 грн/доллар на 13 января) до 42,12 грн/доллар на 20 января