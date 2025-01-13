Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси на початку тижня

Станом на ранок 13 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 43,00 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,50 гривень, євро по 43,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,23-42,28 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. Долар оновив шостий історичний максимум поспіль, але зростання сповільнилося.

Офіційний курс на 13 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2841 гривень за 1 долар (+0,0016 грн).

Попередній максимум був 10 січня 2024 року 42,2825 гривень за 1 долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,5738 гривень за 1 євро (+0,0144 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, на початку року попит на валюту знову зріс на міжбанку. НБУ протягом тижня 6-10 січня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,039 млрд доларів. Це на 40% більше, ніж протягом попереднього тижня.

Як заявив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, у НБУ достатньо інструментів і ресурсів для збереження стійкої ситуації на валютному ринку.