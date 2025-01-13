Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы в начале недели

По состоянию на утро 13 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 43,00 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 44,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,50 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,23-42,28 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар обновил шестой исторический максимум подряд, но рост замедлился.

Официальный курс на 13 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2841 гривен за 1 доллар (+0,0016 грн).

Предыдущий максимум был 10 января 2024 года 42,2825 гривен за 1 доллар.

Официальный курс евро составит 43,5738 гривен за 1 евро (+0,0144 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, в начале года спрос на валюту снова вырос на межбанке. НБУ в течение недели 6-10 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 1,039 млрд долларов. Это на 40% больше, чем в течение предыдущей недели.

Как заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, у НБУ достаточно инструментов и ресурсов для сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке.