Скільки коштують долар і євро: обмінники оновили курси

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта знижується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 18 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,70 гривень, курс євро знизився на 10 копійок до 48,35 гривень. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро по 47,50 гривень. На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,56-41,59 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня. Офіційний курс Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро залишився вище рівня 48 гривень. Офіційний курс на 18 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5255 гривень за 1 долар (-0,0051 грн). Офіційний курс євро складе 48,0159 гривень за 1 євро (-0,0516 грн).