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Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы

Украина, Среда 18 июня 2025 10:07
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Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта снижается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 июня средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,70 гривен, курс евро снизился на 10 копеек до 48,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 47,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,56-41,59 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро остался выше уровня 48 гривен.

Официальный курс на 18 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5255 гривен за 1 доллар (-0,0051 грн).

Официальный курс евро составит 48,0159 гривен за 1 евро (-0,0516 грн).

Ситуация на рынке

Как заявили в НБУ, для удержания цен под контролем Национальный банк Украины должен сохранять стабильность на валютном рынке.

Во время дискуссии по учетной ставке 4 июня отмечалось, что НБУ следует сохранять активное присутствие на валютном рынке и в дальнейшем обеспечивать умеренные двусторонние курсовые колебания курса.

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