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Ціни в Україні стрибнули до максимуму: що НБУ робитиме з курсом долара

Україна, Понеділок 16 червня 2025 12:32
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Ціни в Україні стрибнули до максимуму: що НБУ робитиме з курсом долара Фото: НБУ може відмовитися від девальвації гривні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Для утримання цін під контролем Національний банк України має зберігати стабільність на валютному ринку. Особливо це актуально у другій половині року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 4 червня під час якого було підтримано рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Один учасник дискусії зауважив, що інфляційні очікування формуються не тільки під впливом особистого сприйняття поточної інфляції та новин про неї, але значною мірою відображають тенденції валютного ринку.

На його думку, відповідно НБУ варто зберігати активну присутність на валютному ринку та надалі забезпечувати помірні двосторонні курсові коливання курсу.

За його словами, міжнародні резерви України утримуються на високому рівні, ризик недостатності зовнішнього фінансування в цьому році є низьким, тож НБУ має високу спроможність компенсувати дефіцит валюти в приватному секторі та підтримувати стійку ситуацію на валютному ринку для збереження контрольованості очікувань та обмеження цінового тиску.

Він зазначив, що привабливість гривневих активів обмежуватиме попит на валюту та послаблюватиме тиск на курс гривні. Це "буде особливо актуально в другому півріччі, коли зазвичай посилюється дія сезонних чинників".

Курс долара та інфляція

НБУ тримає курс долара стабільним вже близько року. Зараз він перебуває на рівні кінця липня 2024 року 41,40 грн/долара. Тоді НБУ у відповідь на стрибок інфляції припинив девальвацію гривні. Курс зріс до 42 гривень наприкінці минулого року, але у першій половині 2025 року знову впав.

Інфляція травні зросла до піку у 15,9%. У подальшому очікується уповільнення через високу базу порівняння минулого року та очікування кращого вражаю.

Аналітики останнім часом покращили прогнози щодо курсу долара на 2025 рік. Очікується помірна девальвація до 43,5-44,0 гривень.

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