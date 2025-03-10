Скільки коштують долар і євро: обмінники оновили курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,40 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 44,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 гривень, євро по 44,10 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,19-41,22 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з середини жовтня 2024 року.

Офіційний курс на 10 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2127 гривень за 1 долар (-0,0615 грн).

Нижчим курс був тільки 15 жовтня минулого року - 41,1963 грн/долар.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, попит на валюту знизився минулого тижня. НБУ протягом тижня 3-7 березня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 504 млн доларів, що на 32% менше, ніж протягом попереднього тижня.

Загалом від початку року НБУ продав на міжбанку 7,312 млрд доларів, що поки що більше, ніж бюджетна допомога Україні від міжнародних партнерів (4,1 млрд доларів).

Однак у березні Україна отримає нові транші та перекриє продажі валюти.