ua en ru
Пт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 10 березня

Україна, П'ятниця 07 березня 2025 15:36
UA EN RU
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 10 березня Фото: курс долара впав на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з середини жовтня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2127 гривень за 1 долар (-0,0615 грн).

Нижчим курс був тільки 15 жовтня минулого року - 41,1963 грн/долар.Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 10 березня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,7281 гривень за 1 євро (+0,1685 грн).
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 10 березня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,23-41,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 10 березня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 41,45 гривень.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, чистий попит на іноземну валюту знизився як на безготівковому, так і на готівковому сегментах валютного ринку.

Це обумовлювалося відносно стійкою ситуацією з експортом і поліпшенням курсових очікувань населення на тлі заходів НБУ щодо посилення процентної політики та підтримання стійкості валютного ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Тихий: сьогоднішній обстріл - не шлях до миру, очікуємо на реакцію США
Тихий: сьогоднішній обстріл - не шлях до миру, очікуємо на реакцію США
DAILY
Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ