Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 10 березня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з середини жовтня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 10 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2127 гривень за 1 долар (-0,0615 грн).

Нижчим курс був тільки 15 жовтня минулого року - 41,1963 грн/долар.

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Офіційний курс євро становитиме 44,7281 гривень за 1 євро (+0,1685 грн).



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На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,23-41,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



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На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 41,45 гривень.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, чистий попит на іноземну валюту знизився як на безготівковому, так і на готівковому сегментах валютного ринку.

Це обумовлювалося відносно стійкою ситуацією з експортом і поліпшенням курсових очікувань населення на тлі заходів НБУ щодо посилення процентної політики та підтримання стійкості валютного ринку.