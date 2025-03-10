НБУ скоротив продаж валюти з резервів і знизив курс долара до мінімуму з жовтня

Попит на валюту впав на початку березня 2025 року. Національний банк скоротив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

НБУ протягом тижня 3-7 березня 1025 року продав на міжбанківському валютному ринку 504,02 млн доларів.

Це на 32,1% менше, ніж протягом попереднього тижня 24-28 лютого - 741,92 млн доларів.

Загалом від початку року НБУ продав на міжбанку 7,312 млрд доларів, що поки що більше, ніж бюджетна допомога Україні від міжнародних партнерів (4,1 млрд доларів).

Однак у березні Україна вже отримала майже 1 млрд доларів від Великої Британії та отримає транш від ЄС на 3,5 млрд євро за рахунок російських активів. У підсумку обсяг продажу валюти буде компенсовано.

Курс долара

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Минулого тижня курс долара впав на 22 копійки - з 41,43 до 41,21 гривень. Долар подешевшав до мінімуму з середини жовтня 2024 року. Нижчим курс був тільки 15 жовтня минулого року - 41,19 грн/долар.

Ситуація на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. За тиждень на готівковому ринку курс долара впав на 40 копійок до 41,45 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, в умовах війни в Україні існує структурний дефіцит валюти в приватному секторі, який покриває НБУ. Водночас у державному секторі - профіцит валюти.

"Наш підхід незмінний - це активна участь, у поточних умовах війни ми важливий учасник, і ми надалі будемо згладжувати цей структурний дефіцит, який існує в приватному секторі", - сказав він.

За його словами, курс долара до гривні знижується останнім часом через сезонне збільшення пропозиції валюти і зменшення попиту.