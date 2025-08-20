UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Скільки коштують долар і євро: обмінні пункти оновили курси валют

Фото: курс долара стабільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився. Єдина європейська валюта також стабільна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 20 серпня середній курс продажу не змінився - 41,60 гривень, курс євро - 48,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 47,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,34-41,37 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 20 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3557 гривень за 1 долар (+0,0968 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,3241 гривень за 1 євро (+0,1502 грн).

 

 

Курс долар-євро

Долар США зростає третю сесію поспіль щодо євро - до 1,1638. Основна увага ринку прикута до виступу в п'ятницю голови ФРС Джерома Пауелла, щоб отримати підказки щодо напряму грошово-кредитної політики в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро