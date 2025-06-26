Скільки коштують долар і євро: обмінні пункти виставили нові курси валют

Курс євро-долар

Долар впав до багаторічних мінімумів щодо євро та швейцарського франка, оскільки побоювання щодо майбутньої незалежності Федеральної резервної системи США підірвали віру в надійність грошово-кредитної політики країни.

За даними Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп виношував ідею вибрати й оголосити про заміну голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла до вересня або жовтня.

Трамп назвав Пауелла "жахливим" за те, що він не знизив різко відсоткові ставки, в той час як голова ФРС заявив Сенату, що політика має бути обережною, оскільки тарифні плани президента несуть ризик для інфляції.

Євро 26 червня зріс на 0,4% до 1,1710 долара, найвищого рівня з вересня 2021 року. Однак пізніше він повернувся на рівень 1,1680.

В Україні долар є курсоутворювальною валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.

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