Сколько стоят доллар и евро: обменные пункты выставили новые курсы валют

Курс евро-доллар

Доллар упал до многолетних минимумов по отношению к евро и швейцарскому франку, поскольку опасения относительно будущей независимости Федеральной резервной системы США подорвали веру в надежность денежно-кредитной политики страны.

По данным Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп вынашивал идею выбрать и объявить о замене председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла к сентябрю или октябрю.

Трамп назвал Пауэлла "ужасным" за то, что он не снизил резко процентные ставки, в то время как председатель ФРС заявил Сенату, что политика должна быть осторожной, поскольку тарифные планы президента несут риск для инфляции.

Евро 26 июня вырос на 0,4% до 1,1710 доллара, самого высокого уровня с сентября 2021 года. Однако позже он вернулся на уровень 1,1680.

В Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.

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