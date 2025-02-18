Скільки коштують долар і євро: обмінні пункти виставили нові курси валют

Станом на ранок 18 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро впав на 15 копійок до - 43,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 43,10 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,50-41,53 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 18 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5554 гривень за 1 долар (-0,0745 грн).

Офіційний курс євро складе 43,5168 гривень за 1 євро (-0,0739 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики компанії ICU, минулого тижня збільшення дефіциту валюти призвело до зростання інтервенцій НБУ на 47% до 670 млн доларів.

Водночас інтервенції були близькі до середньотижневих значень як від початку повномасштабної війни (605 млн доларів), так і з часу переходу НБУ в режим керованої гнучкості 2023 року (683 млн доларів).

"Тому при збереженні ринкового дефіциту на рівні, близькому до минулого тижня, НБУ зможе зберігати курс гривні неподалік від 42 грн/долар без особливих змін в обсягах інтервенцій", - зазначають аналітики.